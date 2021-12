Jorginho lamenta derrota e já pensa no Palmeiras

Primeiro tempo, regular. Segundo tempo, pífio. Atuação de altos e baixos. Nem de perto lembra a equipe que há duas rodadas ostentava a liderança do returno do certame nacional. Com o resultado de domingo, 15, o Bahia, agora, sequer figura entre os cinco primeiros colocados neste quesito.

Após a partida, o técnico Jorginho lamentou o insucesso. Para o comandante tricolor, a chance de colocar o "Bahia no trilho novamente" e recuperar os recentes pontos perdidos será diante do Palmeiras, na quarta-feira, 17, em Pituaçu.

"O resultado não foi bom. Nós estávamos bem no jogo até a hora do gol e depois caímos. A capacidade do Coritiba foi maior que a nossa e por isso venceu. Não é à toa que o Marcelo Lomba foi o nosso melhor jogador. Agora só nos resta vencer o Palmeiras. Será um adversário difícil? Sim, óbvio. Mas não podemos escolher adversários. É sempre vencer ou vencer", afirmou Jorginho.

Na entrevista coletiva concedida logo após a partida, Jorginho explicou o porquê da mudança - bastante contestada pela torcida -, do atacante Jones pelo lateral-esquerdo Romário. "Tentamos fechar o lado direito deles, colocando o Romário. Jones não estava aguentando mais voltar para a marcação e por isso mudei. O lado direito deles era forte demais. O lateral-direito estava descendo muito e fazendo dois contra um, ou conseguindo passar pelo Jussandro. Essa era minha opção", justificou o treinador.

Principal nome do Bahia na partida, o goleiro Marcelo Lomba lamentou o resultado e reconheceu a superioridade do adversário. "Eles mereceram ganhar o jogo, principalmente pelo segundo tempo. Voltaram com tudo, nos pressionaram e deu no que deu. Agora já é passado, vamos pensar no Palmeiras", ressaltou o camisa 31.

Programação - A delegação retorna de Curitiba nesta segunda-feira às 9h. Desembarca às 15h na capital baiana. Em seguida, faz um treino regenerativo, programado para as 15h30, no Fazendão.

