Jorginho já comanda o Bahia contra o Santos

Um dia após sua confirmação como técnico do Bahia, o técnico Jorginho já irá comandar o time na partida desta quarta-feira, 29, às 19h30, contra o Santos, na Vila Belmiro, válida pela 20ª rodada da Série A 2012.

Jorginho, que se juntou a delegação do tricolor baiano em São Paulo, será auxiliado por Eduardo Barroca, que também ficará no banco de reservas. No jogo, o Bahia terá os desfalques do goleiro Marcelo Lomba e do volante Fabinho.

Mesmo sem divulgar a escalação e nem mesmo a relação de atletas que viajaram com o grupo tricolor para a partida em Santos, um vídeo divulgada pela assessoria do Esporte Clube Bahia mostra que o meia Mancini, que estava suspenso, e o atacante Jones Carioca, jogador que não vinha sendo aproveitado pelo ex-treinador do Esquadrão, Caio Junior, estão no grupo de atletas que podem ser aproveitados na partida.

A partida entre Santos e Bahia terá transmissão do lance a lance pelo twitter do A Tarde Esporte Clube.

