Jorginho ganha opções com regularização de reforços

Os últimos dias têm sido de novas notícias no Fazendão. Além da confirmação da saída do técnico Guto Ferreira para o Internacional e da chegada de Jorginho para o seu lugar, o clube também contratou dois jogadores para o meio-campo.

O setor, que perdeu recentemente Renato Cajá (negociado) e Régis (com uma lesão muscular que o tirará de ação por 15 a 30 dias), ganhou os reforços dos armadores Vinicius, ex-Atlético-PR, e Gustavo Ferrareis, emprestado até o fim deste ano pelo mesmo Inter que levou Guto.

Nesta sexta-feira, 2, o clube oficializou o acerto com Ferrareis – que incluiu o empréstimo do volante Edilson, dos sub-17 tricolor, ao Colorado até o fim de 2018 – e conseguiu incluir seu nome no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Anunciado na quarta-feira, Vinicius também foi regularizado.

Aos 21 anos, Gustavo Henrique Ferrareis vestiu apenas a camisa do Internacional na carreira. Estreou no profissional precocemente, em 2014, mas só teve um bom número de chances no ano passado. Realizou 33 partidas em 2016, 18 delas como titular, e marcou três gols. Nesta temporada, acabou escanteado. Fez só três jogos, todos entrando no segundo tempo.

Vinicius é mais experiente. Aos 26 anos, teve passagens razoáveis por Atlético-PR – do qual saiu após litígio com a diretoria – e Fluminense, mas se destacou mesmo com a camisa do Náutico em duas passagens. Na última, em 2016, disputou 16 embates pela Série B e anotou cinco tentos. Ainda não entrou em campo neste ano.

Ambos estão à disposição do técnico Jorginho para estrear na segunda, 5, contra o Atlético-GO, na Fonte Nova, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Entretanto, eles devem, no máximo, ficar como opção no banco de reservas.

Escondido

Nesta sexta, o treinador comandou uma atividade tática com os portões fechados para a imprensa. Ou seja, não há como saber exatamente o que Jorginho prepara para o embate com o Dragão goiano.

Porém, pelo discurso do novo técnico em sua entrevista de apresentação, na quinta-feira, imagina-se que ele não mexerá muito naquilo que Guto Ferreira vinha fazendo.

Além de não contar com Régis, machucado, Jorginho também não terá o lateral esquerdo Armero, convocado para amistosos com a seleção colombiana. Caso realmente siga à risca as últimas escolhas do técnico anterior, o volante Juninho será adiantado para a função de meia e Matheus Reis jogará na vaga de Armero.

