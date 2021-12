Jorginho elogia atuação do Bahia no empate com o Galo

Apesar do empate sem gols com o Atlético-MG na noite desta quarta-feira, 5, em Pituaçu, o técnico do Bahia, Jorginho, elogiou o desempenho dos seus comandados.

Após o jogo, em entrevista coletiva, o técnico tricolor valorizou o fato de não ter sido pressionado pelo Galo na maior parte do duelo e afirmou que o time baiano voltou a ser respeitado na Série A do Campeonato Brasileiro.

"Ficamos felizes ao ver que um Atlético, que é o líder e que jogou pressionando o Corinthians lá, não fez isso conosco durante o tempo todo. No final, por erros nossos, eles conseguiram fazer uma pressãozinha, mas o tempo todo respeitaram o Bahia", disse Jorginho.

Numa avaliação geral do tempo em que está no comando técnico do Esquadrão, no entanto, Jorginho disse que a sua equipe ainda não atingiu o nível de jogo que ele pretende, mas já demonstra maior força de vontade durante as partidas.

"O nosso time ainda não mostra uma evolução grande, mas é um time hoje que tem confiança e tenta jogar para frente. Isso já demonstra força de vontade e determinação para fazer do Bahia um time forte", destacou.

Responsável direto pela escalação do lateral Romário, que fez o seu jogo de estreia pelo Bahia dois dias depois de ter sido contratado, Jorginho avaliou como positiva a participação do atleta no jogo.

"O Romário não me decepcionou em hipótese alguma. Marcou o Neto Berola e não deixou que ele fizesse nada de excepcional. Ficou um pouco inibido? Ficou, mas, dentro de um geral, o menino foi bem. Parabéns a ele", finalizou.

