Jorginho é o novo técnico do Bahia

Jorginho é o novo técnico do Esporte Clube Bahia. Especulado como principal candidato desde a saída de Caio Júnior, na noite de segunda-feira, 27, o treinador, ex-Atlético-PR, foi anunciado oficialmente pela diretoria do Esquadrão de Aço nesta terça-feira, 28.

A informação foi confirmada pelo próprio presidente do clube, Marcelo Guimarães Filho, em contato com a reportagem de A TARDE. O treinador, que está em São Paulo, encontrará com a delegação tricolor em Santos, onde assistirá, na quarta-feira, a partida da sua nova equipe contra o time local, na Vila Belmiro.

De lá, o novo treinador embarca junto com o time para Salvador, onde será apresentado à imprensa na quinta-feira, 30. Assim, a primeira partida de Jorginho à frente do Esquadrão será diante do São Paulo, no domingo, 2, às 16h, no Estádio de Pituaçu, pela 21ª rodada da Série A 2012.

Jorge Luís da Silva, 47 anos, começou a carreira de treinador como interino do Palmeiras, em 2009. Obteve maior destaque pela Portuguesa, no ano passado, quando conquistou o título da Série B e, consequentemente, o acesso para a elite do Brasileirão. Em 2012, o técnico não vem atravessando um bom momento: foi rebaixado no Campeonato Paulista pela Lusa e demitido do Atlético-PR após uma passagem apagada.

