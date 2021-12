Jorginho e Lomba pedem presença da torcida contra o Figueira

Um dos principais responsáveis pelo empate em 1 a 1 contra o Sport, o goleiro Marcelo Lomba elogiou o "excelente resultado" conquistado na capital pernambucana, que manteve o Bahia cinco pontos à frente do Z-4. Em seguida, fez questão de pedir o apoio da torcida diante do Figueirense no domingo, 16, às 16h, em Pituaçu.

"A equipe toda está de parabéns. O Sport tem um grande time e é difícil de ser batido dentro da sua casa. Esse ponto é muito importante. Queria pedir à Nação Tricolor que, no domingo, compareça a Pituaçu e faça uma festa melhor do que a que a torcida do Sport fez aqui", conclamou.

O técnico Jorginho seguiu na mesma linha de Lomba, exaltando a bela festa da torcida do Sport, além de convocar a "nação tricolor" para o jogo domingo em Pituaçu.

"Se a torcida do Bahia fizer isso que a torcida do Sport fez... Amigo, jogue quem jogar, o time vai para cima. A torcida do Sport está de parabéns. Não conseguimos encaixar (a marcação) no primeiro tempo. Não dava para conversar com os jogadores por causa do barulho da torcida. Só não foram dois ou três gols porque Lomba fechou o gol. No segundo tempo, adiantamos a marcação. Fomos mais ofensivos e isso fez com que nós empatássemos. Precisamos da torcida, é um jogo com um adversário direto".

Ingressos - Começou nesta quinta-feira a venda de ingressos para o confronto contra o Figueirense, pelos valores de R$ 30 (arquibancada) e R$ 60 (cadeira). Atualmente, o Bahia tem a sexta melhor média de público da Série A, com uma presença média de 15.593 por partida. A melhor média é do Corinthians (25.212), seguido por Grêmio (2º, 19.059), Atlético-MG (3º; 18.309), Sport (4º, 16.534) e São Paulo (5º, 15.800).

Confira as informações da venda de ingressos para o jogo Bahia x Figueirense:

Pontos de vendas:



- Loja 88 do Pituba Parque Center (09:00 às 19:00)

- Bilheteria de Pituaçu (09:00 às 17:00)

- Loja 88 do Outlet Center(Cidade Baixa) (09:00 às 17:00)

- Loja 88 do Brotas Center(09:00 às 17:00)

- Sede de Praia da Boca do Rio(09:00 às 17:00)

Valores: R$ 30,00 (Arquibancada) e R$ 60,00 (Cadeira)

Gratuidade: Crianças até 10 anos de idade, acompanhadas por pais ou responsável, têm gratuidade, mediante apresentação de RG.

