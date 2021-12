Jorginho é convidado para cargo na CBF e deve deixar o Bahia

Convidado neste domingo, 21, pela cúpula da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para assumir o comando da Seleção Brasileira sub-20, o técnico Jorginho dirá hoje ao Bahia se aceita ou não a proposta da entidade. A saída do treinador do Esquadrão é iminente. Uma fonte da entidade confirmou à reportagem de A TARDE que os termos acordo são praticamente irrecusáveis para o comandante. O contrato seria de longa duração e cobriria o salário que ele recebe hoje no Fazendão.

A reportagem tentou contato com o treinador, mas ele não respondeu as chamadas em seu celular. Quem falou ontem sobre o assunto foi o diretor de futebol do Bahia, Paulo Angione. Em entrevista à Rádio Excelsior, o dirigente disse que acredita na permanência de Jorginho. "Ele é um profissional de alto nível e de honradez. Não escondeu a situação, nos procurou e nós liberamos para ele ir à São Paulo conversar com os dirigentes da CBF. Se ele entender que tem que sair, temos um staff preparado. Vamos sofrer, porém não vai tirar o Bahia do seu Norte".

Já o presidente do clube, Marcelo Guimarães Filho, adiantou que Jorginho só fica no Bahia se for exclusivo do clube. "Se for feito um convite para assumir alguma posição na CBF, a gente vai conversar depois. Farei de tudo para ele ficar aqui. Mas ou Jorginho fica 100% conosco ou com a CBF. Não passa pela minha cabeça outra situação a não ser essa", declarou o mandatário sobre a possibilidade de o treinador se manter no tricolor, nesta temporada, paralelamente ao trabalho na CBF.

