Jorginho diz que reforços ajudam no entrosamento

Recuperados de lesões, o atacante Souza e o volante Hélder, duas das principais peças do Bahia no segundo turno da Série A do Campeonato Brasileiro, estão confirmados para voltar ao time na partida deste sábado, 27, contra o Grêmio, em Pituaçu.

Depois de ter encerrado a preparação para o duelo com um rachão, na manhã desta sexta-feira, 26, no Fazendão, o treinador tricolor valorizou a volta da dupla ao time titular, mas se revelou preocupado para com uma eventual falta de ritmo.

"O fato de eles voltarem ajuda pelo entrosamento. A única tristeza é que ficaram um tempo sem jogar. Mas o entrosamento facilita um pouquinho. Os jogadores que estavam jogando eram bons, mas não vinham de uma sequência. Por isso, tivemos uma descida no campeonato. Mas espero que o bom nível retorne agora, contra o Grêmio", disse.

Apesar de o seu adversário vir de um jogo no meio da semana pela Copa Sul-Americana e de, portanto, estar possivelmente mais desgastado que o time baiano, Jorginho nega que o Bahia leve alguma vantagem e diz acreditar que o histórico de lesões da sua equipe iguala o duelo de sábado.

"Se o Grêmio ganhar da gente, houve desgaste? Se o Grêmio perder, o desgaste atrapalhou. Isso é normal para todos os clubes. É para as duas equipes. Isso é natural. Se nós tivéssemos com todo mundo bem desde o começo da semana, seria diferente. Mas não temos, então será tudo igual", pontuou.

Com 36 pontos ganhos, o Esquadrão é o 16º colocado e corre sérios riscos de rebaixamento. Jorginho falou sobre a luta do Bahia para fugir da degola e atribuiu o risco ao mau aproveitamento do clube no começo da competição.

"Os clubes que estão abaixo de nós também estão com a mesma preocupação. Isso só vai terminar quando estiver bem definido. O sofrimento é grande. Quando você não consegue resultados bons no início da competição, fatalmente, no final, as coisas complicam", finalizou.

adblock ativo