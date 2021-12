Jorginho diz que fica no Bahia... por enquanto

Rotina no Fazendão. Jogadores descem para o campo quando o sol começa a baixar, às 16 horas. O técnico Jorginho também aparece, vestindo camisa e calça do clube.

Antes da atividade, uma conversa geral com o elenco. Algo natural no dia a dia do Bahia também. No entanto, desta vez o assunto certamente foi bem mais quente.

No domingo, o treinador viajou ao Rio de Janeiro para conversar com o presidente da CBF, José Maria Marin, e seu braço direito, Marco Polo Del Nero. A pauta? Seleção brasileira sub-20, que teve desempenho pífio no Sul-Americano da categoria, do qual foi eliminada ainda na primeira fase.

Por conta disso, Emerson Ávila não deve permanecer como técnico do time e Jorginho passou a ser o mais cotado para assumir o cargo. "Conversei com eles, mas não foi nada mais do que isso. Eles não fizeram proposta. Pode ser que façam o mesmo com mais três ou quatro treinadores", disse o ainda comandante tricolor.

Sobre a pauta da reunião, Jorginho não escorregou. "Falamos sobre a seleção, claro. Eles perguntaram se eu tinha visto o Sul-Americano e o que tinha achado. Perguntaram sobre como tinha sido meu trabalho de dois anos na base do Palmeiras. Falaram também que gostam do meu jeito de trabalhar, que tenho seriedade e vontade de vencer sempre. Foi isso", revelou o técnico, que admitiu ter até ligado para Ney Franco, que treinou a Seleção sub-20 antes de Ávila. "Ele me disse que foi bom, sim, trabalhar na Seleção. Que ele foi feliz lá".

Sendo assim, caso haja proposta da Seleção, não há nenhuma chance de o Bahia conseguir segurar seu treinador? "Uma coisa eu não posso negar: Seleção Brasileira é Seleção Brasileira. Nunca pensei isso na minha vida", afirmou, empolgado. Não adiantaria nem o tricolor cobrir uma eventual proposta? "Dinheiro não é a questão. Senão, eu teria ido para o Palmeiras (em 2012, ele recusou proposta para deixar o Bahia e voltar ao Verdão). E outra: por que eu faria o Bahia gastar tanto dinheiro comigo se eu não posso resolver os problemas do clube? Não seria justo".

Tentando se colocar no lugar de um torcedor do Bahia, preocupadíssimo com a situação, Jorginho procurou ver os dois lados da questão. "Eu ficaria feliz e triste. Feliz porque, se acontecer, seria a primeira vez que um técnico sairia direto do Bahia pra Seleção. Seria um orgulho muito grande. E triste, porque o trabalho aqui vinha sendo bem feito. Mas, caso eu saia, virá outra pessoa pra dar continuidade. Sei disso", minimizou.

O time sub-20 do Brasil tem outros torneios para disputar a partir de março. Por isso, a resolução do caso não demorará a acontecer. "Quando chegar a proposta, se chegar, eu aviso", prometeu Jorginho.

Revezamento - Enquanto ela não chega, o técnico vai tocando o barco tricolor em frente. Ontem, realizou um treino tático no qual colocou Hélder no lugar de Kléberson, que levou uma pancada na coxa direita na estreia e não enfrenta o ABC, amanhã, às 21h15, no estádio Frasqueirão (Natal).

E o técnico revelou que, neste início de ano, fará uma espécie de revezamento no time: "Vamos tentar mudar um ou dois atletas por jogo. Não queremos que eles fiquem jogando quarta e domingo direto".

