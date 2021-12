Jorginho deixa no ar possível veto a Souza no Ba-Vi

Embora já esteja recuperado de uma lesão muscular, Souza deverá permanecer na "geladeira" do time principal do Bahia até o próximo domingo, 7, dia do Ba-Vi que marcará a inauguração da Arena Fonte Nova.

Pelo menos foi o que o técnico Jorginho deixou transparecer na entrevista coletiva que concedeu após empate em 2 a 2 com o Bahia de Feira, no último domingo, 31, em Feira de Santana.

"Veremos se ele (Souza) poderá atuar na Copa do Brasil ou Contra o Conquista", disse o treinador tricolor. As duas partidas a que Jorginho se referiu acontecerão depois do Ba-Vi.

Souza não joga pelo Bahia desde a eliminação do tricolor na Copa do Nordeste, no dia 6 de fevereiro. A partir de então, com a chegada de Obina, o "Caveirão" passou a ser sacado por Jorginho e a treinar entre os reservas.

Na última sexta-feira, 29, em treino no Fazendão, o atacante teria se desentendido com o treinador, mas Jorginho, na mesma conversa com a imprensa no Joia da Princesa, minimizou a discussão.

Se Jorginho cumprir o que afirmou na coletiva, Souza deverá ser relacionado para jogar somente no dia 11 de abril, data da estreia do Bahia na Copa do Brasil, fora de casa, contra o Maranhão.

Folga geral - Nesta segunda-feira, 1, o elenco tricolor recebeu folga geral. Os jogadores do Esquadrão voltam ao batente nesta terça-feira, 2, no Fazendão, para iniciar os preparativos para o Ba-Vi.

adblock ativo