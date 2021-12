Jorginho define equipe do Bahia para estreia no Nordestão

O Bahia oficializou a contratação do volante Toró, que foi apresentado. Porém, o jogador não vai estrear neste sábado, às 18h30, contra o Itabaiana, em Pituaçu. O mesmo vale para os demais reforços trazidos pela diretoria para 2013. O goleiro Douglas não vai nem para o banco, onde vão sentar o zagueiro Brinner e o atacante Thuram.

A equipe do técnico Jorginho, definida no último treino antes da partida, será composta basicamente por jogadores que fecharam 2012 como titulares do Bahia. Exceção feita aos meias Magno, retornando de empréstimo, e Anderson Talisca, promovido dos juniores.

O último citado, por sinal, é uma das atrações do jogo. Jorginho mostra confiança em seu futebol, mas preocupação com outra coisa. "Ele é só um garoto, e não poderia ter o carro que tem (Hyundai Veloster). É o mesmo do Zé Roberto, que já joga há muito tempo e esteve fora do País. Ele precisa pensar que muitos meninos de talento surgem por aí. Uns conseguem sucesso, outros não", avisou. Sobre a condição de seu time para o jogo, o treinador resumiu: "Poderia estar melhor".

Toró na área - Sem disputar um jogo oficial há sete meses, o volante Toró, de 26 anos, deu voltas ao redor do campo e, em sua primeira coletiva, afirmou: "Estava treinando com um preparador físico particular e espero estar pronto o mais rápido possível".

O atacante Sassá assinou com o Bahia até maio, mas vai defender o Feirense. O tricolor o observará e, a depender de seu desempenho, poderá fazer contrato mais longo.

