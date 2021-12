Jorginho contém empolgação sobre novatos do Bahia

Destaques do jogo-treino da última sexta-feira, 22, em que o Bahia venceu o Atlântico por 7 a 0, o meia argentino Paulo Rosales e o atacante Adriano Michael Jackson já despontam como esperanças para o futuro do tricolor em 2013.

Para o técnico Jorginho, no entanto, ainda é cedo para se criar grandes expectativas em torno da dupla. E ele apresentou os seus motivos para a cautela. Sobre Rosales, o treinador tricolor destacou que o gringo ainda precisa se adaptar melhor ao clube e à língua portuguesa.

"É muito cedo. Antes que vocês endeusem o Rosales, é o seguinte: o argentino almoça tarde e janta, normalmente, às 21h. Isso tudo é uma diferença grande. A grama à qual ele está acostumado, o tipo de treinamento, é tudo diferente. Ele está sofrendo. Então, ele precisa de tempo para se adaptar, tempo para conhecer. Tem algumas palavras que o pessoal fala que ele não entende. Ele pediu uma caneleira e ninguém entendeu. Ele teve que ir lá buscar. Tenham um pouco de paciência", disse Jorginho.

O comandante do Esquadrão aproveitou também para lembrar que Adriano foi destaque no time baiano numa disputa de Série B e comparou o nível da segunda divisão com o da Série A, competição onde o jogador defenderá o tricolor em 2013.

"O Adriano disputou aqui uma Série B, que é completamente diferente da Série A. Tem atletas que vão bem na B e não vão bem na A e também o contrário. Então tenham paciência. A certeza é que, quando eles entrarem em campo, vão se dedicar muito pelo Bahia", garantiu o treinador.

Contra o Atlântico, Rosales se movimentou bem e chegou a sofrer um pênalti, enquanto Adriano fez dois gols. A dupla ainda não está regularizada, mas a expectativa do Bahia é a de que eles já estejam à disposição na estreia do Campeonato Baiano, no dia 20 de março.

adblock ativo