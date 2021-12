Jorginho confirma Allione e Éder e espera Rodrigão até a hora do jogo

O técnico tricolor Jorginho decidiu não fazer mistério quanto à escalação da equipe que enfrenta o Avaí no domingo, 16, às 19h, no estádio de Pituaçu.

Com dois desfalques já confirmados por suspensão pelo terceiro cartão amarelo – o zagueiro Tiago e o meia Zé Rafael – o comandante não se furtou em anunciar os substitutos.

Na defesa, apesar de um pequeno problema físico, Éder está confirmado. “Tiago é o capitão da equipe. Comigo jogou todos os jogos. A gente lamenta a situação dele, mas, por outro lado, tem o Éder. Ele teve uma virose durante a semana, mas já treinou hoje, vem se comportando bem e não tem nenhum problema. Ele que vai entrar no lugar de Tiago”, definiu.

Sobre a situação no meio-campo, Jorginho revelou que o argentino Allione – suspenso no empate com o Fluminense e preterido no triunfo da última quarta-feira sobre a Ponte Preta – volta à equipe titular. “Foi uma opção tática para aquele jogo [contra a Ponte], mas o Allione volta nessa partida, ele com certeza vai atuar. É um jogador com quem eu conto o tempo todo. Um jogador de extrema qualidade técnica e que é também muito tático. Ele cumpre uma função, seja pelo lado esquerdo ou pelo lado direito, que é muito importante”, afirmou.

No entanto, o time não está 100% definido por causa da condição física do centroavante Rodrigão. Depois de marcar seu segundo gol no 3 a 0 sobre a Macaca, ele sentiu uma lesão no pé esquerdo e teve de ser substituído. Com uma luxação num dos dedos, fez tratamento nesta sexta, 14, no departamento médico e é dúvida. “Rodrigão demonstrou que é um goleador. Tem essa pequena contusão, mas vamos aguardar até o último momento para saber se vamos poder contar com ele. Vamos aguardar aí uma posição médica. É preciso tomar alguns cuidados, ele ainda tem algumas dores. Se tiver que esperar até a hora do jogo, vamos esperar. É um jogador que vai concentrar junto com a gente”, decretou Jorginho.

Sobre o fato de enfrentar o vice-lanterna, o técnico disparou um clichê: “Não tem jogo fácil no Brasileirão”.

