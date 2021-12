Jorginho comanda tático sem Souza e sem Gabriel

Depois da derrota sofrida para o Internacional e da folga da última segunda-feira, 26, o Bahia iniciou nesta terça-feira, 25, a preparação para o jogo contra o Botafogo.

Na atividade, o técnico Jorginho não contou com a participação de dois dos seus principais jogadores: Souza e Gabriel.

Liberado pela comissão técnina, o "Caveirão" ficou no Rio de Janeiro e somente se reapresentará nesta quarta-feira, 26; já o jovem meia do time baiano recebeu tratamento preventivo no departamento médico e não preocupa.

O treino - Jorginho dividiu o elenco em três equipes e promoveu um dinâmico trabalho de posse de bola, onde o time que perdesse o domínio se transformava automaticamente em defensor.

Em seguida, Jorginho trabalhou com foco nos cruzamentos e nas finalizações. Para dar prosseguimento à preparação, o elenco tricolor volta aos trabalhos em dois períodos nesta quarta-feira, 26.

