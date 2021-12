Jorginho comanda tático e mantém Marquinhos Gabriel

O torcedor tricolor pode esperar um Bahia diferente no jogo do próximo domingo, 24, contra a Juazeirense, em Pituaçu: o técnico Jorginho parece decidido a abandonar o esquema com três volantes e a lançar uma equipe mais ofensiva.

Indício mais evidente da eventual mudança aconteceu durante o treino tático que o treinador do Esquadrão comandou na manhã desta quarta-feira, 20, no Fazendão: enquanto ainda não pode contar Hélder, então com uma lesão no tornozelo, lançou mão do meia Marquinhos Gabriel.

A escolha pelo meia ofensivo já havia sido notada no treino da última terça-feira, 19, quando Jorginho também testara time formado por Douglas Pires; Neto, Danny Morais, Titi e Magal; Diones, Fahel, Paulo Rosales e Marquinhos Gabriel; Adriano e Obina.

Titulares contra o Conquista, o goleiro Marcelo Lomba e o zagueiro Brinner ainda se recuperam de lesões musculares e ainda não foram descartados para a partida contra o Cancão de Fogo. Já o jovem lateral Jussandro parece mesmo ter perdido a vaga para Magal.

Trabalho físico - Pela tarde, o elenco tricolor complementou o dia de treinamentos com atividades na sala de musculação. Os jogadores voltam ao batente às 16h desta quinta-feira, 21.

adblock ativo