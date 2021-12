Jorginho comanda tático e faz mistério sobre escalação

O técnico do Bahia, Jorginho, comandou trabalhos de posse de bola e de finalização na tarde desta sexta-feira, 7, no Fazendão, e ainda não definiu o time que deverá inciar a partida do próximo domingo, 9, contra o Vasco, no Estádio São Januário.

Num trabalho com todo os jogadores do elenco que estão à sua disposição, o técnico tricolor abriu mão do habitual treino coletivo em prol da realização de alguns trabalhos de fundamento.

Primeiro, o treinador misturou o elenco em dois grupos e exigiu dos atletas muita movimentação num trabalho de posse de bola. Em seguida, cobrou pontaria num intenso trabalho de finalização.

Para finalizar a preparação e definir com qual formação o seu time jogará contra a equipe carioca, Jorginho comanda o último treino às 9h deste sábado, 8. Em seguida, a delegação tricolor embarca para o Rio de Janeiro, às 13h25.

Mudanças - Sem poder contar ainda com Gabriel, vetado pelo departamento médico por causa de um estiramento muscular, o comandante do Esquadrão deverá dar nova chance a Lulinha, que foi titular no duelo contra o Atlético-MG, ou promover o retorno do meia Mancini.

Na lateral esquerda, o jovem Jussandro deverá voltar ao time após ter cumprido suspensão no duelo contra o Galo. O restante do time deverá ser o mesmo.

Na 15ª colocação com 24 pontos, o tricolor, que não perde há quatro jogos, buscará um triunfo contra o time da Colina para se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro.

