Jorginho comanda rachão e Elias treina à parte

O técnico do Bahia, Jorginho, promoveu um rachão na tarde desta terça-feira, 16, no Fazendão, e encerrou a preparação para o duelo da noite desta quarta-feira, 17, contra o Palmeiras, em Pituaçu.

Desfalcado do atacante Souza e do volante Hélder, que ainda se recuperam de lesões, o treinador tricolor pode perder também o atacante Elias para a partida contra o alviverde paulista.

É que o jogador, que havia treinado normalmente na última segunda-feira, 15, trabalhou em separado dos demais atletas nesta terça e tem a sua participação na partida ainda indefinida.

O treino - Depois do descontraído treino recreativo, o comandante tricolor dividiu o elenco em dois grupos: de um lado, com os prováveis titulares, teve uma longa conversa no gramado; na outra parte do campo, os demais jogadores participaram de um treino tático.

A julgar pelos 11 jogadores que participaram da conversa com Jorginho, o time titular deverá ser formado por Marcelo Lomba; Neto, Danny Morais, Titi e Jussandro; Fahel, Diones, Kléberson e Zé Roberto; Gabriel e Jones Carioca. Se tiver condições de jogo, Elias pode ficar com a vaga de Jones ou ficar como opção para o banco de reservas.

Contra o alviverde paulista, o Esquadrão trava um duelo dito de "seis pontos": na 16ª colocação com 35 pontos, joga contra um adversário que, com nove pontos a menos e em 18º, briga diretamente contra o descenso para a Série B.

