Jorginho comanda movimentado treino técnico no Bahia

Enquanto não chega o dia 20 de março, dia da estreia do Bahia no Campeonato Baiano, o tricolor, eliminado precocemente da Copa do Nordeste, segue em ritmo acelerado de preparação no Fazendão.

Na manhã desta segunda-feira, 13, o técnico Jorginho comandou um movimentado treino técnico, em que testou diferentes setores da sua equipe, num trabalho de ataque contra defesa.

O comandante do Esquadrão dividiu o elenco em três grupos: volantes e zagueiros apenas defendiam; laterais defendiam e atacavam; e os meias e atacantes apenas assumiam a responsabilidade pelas jogadas ofensivas.

Longe do treino principal, o atacante Michael Jackson desceu para o campo e, em para aprimorar a sua forma física, participou de um treino físico.

Já o meia Anderson Talisca e o atacante Ítalo Melo participaram de um trabalho específico, enquanto Ávine treinava na academia de musculação do clube. O elenco tricolor volta ao batente às 9h desta quinta-feira, 14.

