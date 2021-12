Jorginho comanda coletivo e faz novos testes no Bahia

Depois de, no começo da semana, ter dado pistas de que promoveria mudanças no time do Bahia, o técnico Jorginho comandou treino coletivo na tarde desta quinta-feira, 21, e não deixou dúvidas de que o seu time terá mesmo uma formação diferente no domingo, 24, contra a Juazeirense.

Sem poder com Hélder, ainda em recuperação de lesão, o treinador tricolor manteve Marquinhos Gabriel no time titular e voltou a testar time formado por dois meias de armação. Por escolha do treinador, o lateral-esquerdo Magal e o zagueiro Danny Morais também voltaram a treinar como titulares, nas de Jussandro e de Brinner, respectivamente.

Durante a atividade, Jorginho ainda testou o zagueiro Demerson em lugar de Danny Morais e deixou no ar a dúvida sobre quem deverá ser o parceiro de Titi no duelo contra o Cancão de Fogo.

Lomba treina - No gol, Douglas Pires treinou como titular. Mas Marcelo Lomba, que ainda se recupera de dores musculares, desceu para o campo e, em separado, treinou pela primeira vez durante a semana. O principal goleiro tricolor ainda não sabe se estará em campo no domingo.

Com gols de Magal, de Obina e de Adriano Michael Jackson, os titulares venceram o coletivo por 3 a 1. O jovem atacante Matheus descontou para os reservas. O elenco tricolor volta ao batente às 16h desta sexta-feira, 22.

