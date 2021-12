Jorginho clama por reforços no Bahia

Em 2013, entrevistas de Jorginho têm sido sinônimo de clamor. O técnico do Bahia tem feito questão de bater na tecla do pedido por reforços para deixar bem claro que o atual elenco tricolor está longe do desejado por ele.

Na última quinta-feira, 17, a fala do treinador em participação no programa Globo Esporte, da TV Bahia, gerou grande repercussão. Ao ser questionado sobre o assunto, voltou a mostrar que não tem papas na língua. "Temos de buscar reforços para todas as posições. No ano passado, fomos obrigados até a improvisar, o que não é legal", disse Jorginho, indo de encontro ao discurso da diretoria de fazer apenas "contratações pontuais".

Depois, o comandante do Esquadrão polemizou: "Se não vierem reforços, vamos ter de fazer o time melhorar com os jogadores que temos, senão o culpado vou ser eu e tô fora". E não parou por aí. "A única coisa que não vai acontecer é o que houve na Portuguesa, onde aguentei o rojão até a última rodada. Não sou mais menino", disparou o técnico, em referência à postura discreta no mercado da diretoria da Lusa no início de 2012, quando a equipe, comandada na época por Jorginho, caiu para a segunda divisão do Paulista.

Até o momento, o Bahia vem treinando com apenas três caras novas: o goleiro Douglas Pires, o zagueiro Brinner e o atacante Thuram. Nenhum deles desponta na equipe titular para a estreia de amanhã no Nordestão, contra o Itabaiana, em Pituaçu. Mesmo assim, o gestor de futebol do clube, Paulo Angioni, sustenta a filosofia adotada pela cartolagem tricolor desde dezembro de 2012. "O mercado é difícil no inicio da temporada, e o nosso grupo já possui uma base sólida", afirmou, em entrevista por e-mail à reportagem do ESPORTE CLUBE.

Com relação às declarações de Angioni, o dirigente escorregou: "Não vou polemizar sobre isso. Tudo que tiver que ser conversado com Jorginho, será feito internamente".

Em coletiva realizada no Fazendão, o centroavante Souza engrossou o coro do 'professor'. "Sabemos que o nosso time tem qualidade, mas é só parar pra ver e notar que precisamos de mais quatro ou cinco reforços. O Campeonato do Nordeste é difícil e o Brasileiro, mais ainda. É preciso fortalecer o elenco", constatou.

Mais ofensivo - No treino coletivo desta quinta-feira, Jorginho resolveu escalar uma equipe mais ousada em relação à que vinha utilizando nas últimas atividades. O volante Diones foi colocado de canto para a entrada do atacante da base Ítalo Melo. Assim, Magno acabou recuado para o meio. A formação: Marcelo Lomba, Neto, Danny Morais, Titi e Jussandro; Fahel, Kléberson, Talisca e Magno; Ítalo Melo e Souza.

