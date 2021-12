Jorginho busca soluções para ausência de Souza

O técnico do Bahia, Jorginho, ainda não definiu quem será o substituto do lesionado Souza na partida decisiva do próximo domingo, 2, contra o Atlético-GO, no Estádio Serra Dourada.

Nesta quinta-feira, 29, dia do último treino do tricolor baiano no CT do Brasiliense, o treinador testou inicialmente Jones Carioca e, em seguida, promoveu as entradas de Elias, de Rafael e de Ciro no time titular.

Além da dor de cabeça com o ataque, Jorginho ainda tem um problema a resolver no meio campo: ainda não sabe se poderá contar com o volante Diones, então em recuperação de uma entorse no tornozelo.

No setor, o comandante do Esquadrão tem optado por utilizar Kléberson durante os treinos, mas o treinador ainda alimenta a esperança de que Diones se recupere a tempo.

Depois de ter passado dois dias em Brasília, a delegação do Bahia segue agora com destino a Goiânia, onde treinará na tarde desta sexta-feira, 30, no Estádio da Serrinha, que pertence ao Goiás.

