Jorginho aposta em sucesso de Gabriel no Flamengo

A tarde de treinamentos desta quinta-feira, 10, teve clima de despedida: ídolo da torcida tricolor, o meia Gabriel está de saída do Bahia. Um dia depois das especulações, o próprio Flamengo confirmou a contratação: o atleta defenderá mesmo as cores do rubro-negro carioca.

Após as atividades no Fazendão, o técnico Jorginho falou com a imprensa e foi inevitavelmente levado pelos jornalistas a falar sobre a saída do craque do Esquadrão. Para ele, Gabriel terá sucesso na sua nova empreitada na carreira.

"A pressão lá é cinco vezes maior. Mas ele está saindo de um clube com uma grande torcida, e isso já dá uma grande ajuda. Ele vai ter muita dificuldade, mas ele tem uma coisa, assim como o Jussandro, que é a personalidade, e isso não se compra no mercado. É muito difícil o Gabriel não dar certo em algum lugar", opinou Jorginho.

Ciente de que a transação deixou boa parte da torcida do Bahia insatisfeita, o treinador tricolor disse também que entende a ira da galera, mas ponderou que transações como a de Gabriel são necessárias para manter o equilíbrio financeiro dos clubes.

"Eu entendo o torcedor do Bahia. Como torcedor, eu também ficaria chateado com a saída do Gabriel, mas o futebol é assim. Não é fácil fazer futebol sem dinheiro e muitas vezes não dá para segurar o atleta. Não estou defendendo ninguém, mas pelo que entendo os dirigentes estão tentando equilibrar as coisas para fazer um Bahia forte durante anos. Entendo a tristeza e a ira do torcedor, mas é preciso que eles entendam que é futebol", disse o treinador.

