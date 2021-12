Jorginho admite que precisa acertar defesa do Bahia

O técnico do Bahia, Jorginho, tem aproveitado a intertemporada para promover diversas mudanças no time titular tricolor. A alteração mais notável foi no ataque, onde trocou Souza por Obina.

Entretanto, em entrevista coletiva que concedeu na tarde desta sexta-feira, 1, no Fazendão, o treinador do Esquadrão, que chegou a testar Brinner em lugar de Danny Morais, se revelou preocupado com outro setor: o de defesa.

"Com algumas mudanças você procurar observar para ver como esse time se posiciona. O ataque a gente pode acertar devagar. Mas o que temos que acertar primeiro é a defesa. Enquanto não acertarmos, é preocupante. Nos treinos, já tivemos a impressão de que deu uma melhora, mas só com o campeonato para ver melhor", disse Jorginho.

O treinador tricolor aproveitou também para aproveitar a antecipação, em três dias, da data de estreia do Esquadrão no Campeonato Baiano, e garantiu que correrá contra o tempo para deixar a sua equipe pronta para o torneio.

"Para nós, isso é muito legal. Nós já estamos saturados, por nossa cultura mesmo, é claro. Mas agora temos que correr e fazer o melhor possível. Temos que entrar na competição forte. Para isso tem que ter uma dedicação enorme, uma luta, uma evolução. Temos que ser decisivos do começo até o final. Vai ter dificuldade? Vai, como todo mundo. Isso é normal. Mas tem que ter luta e dedicação. Disso não vamos abrir mão", prometeu.

