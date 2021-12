Jones sente a coxa e não enfrenta o Internacional

O Bahia ganhou um desfalque de última hora para o jogo deste domingo, 23, contra o Internacional, às 18h30, no Beira-Rio, pela 26ª rodada da Série A.

O atacante Jones sentiu um incômodo na coxa direita pouco antes do início do treino coletivo realizado na manhã desta sexta-feira, 21, no Fazendão, e não terá condições de entrar em campo na partida em Porto Alegre.

Quem também está fora da partida é o meia Zé Roberto. O jogador treinou a parte durante toda a semana e acabou fora da atividade no campo do Fazendão, continuando a recuperação de uma lesão muscular.

A boa notícia para a torcida do tricolor baiano é a confirmação da presença do atacante Souza. O artilheiro da equipe no Brasileirão colocou em dúvida sua participação na partida por estar abalado devido a acusação que teria agredido uma jovem durante uma festa na sua casa, na última segunda-feira, 17. Mas Souza participou normalmente do coletivo no Fazendão e vai para a partida normalmente.

Sem poder contar com Neto, suspenso com o terceiro cartão amarelo, o técnico Jorginho escalou o provável time titular com: Marcelo Lomba, Madson, Danny Morais, Titi e Jussandro; Fahel, Diones, Hélder e Gabriel; Elias e Souza. Já a equipe reserva foi formada com: Renan, Neto, Fabinho, Lucas Fonseca e Romário; Kléberson, Anderson Talisca, Mancini e Lulinha; Ciro e Cláudio Pitbull.

