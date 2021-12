Jones e Júnior voltam aos treinos, mas não pegam Flu

O treino da manhã desta sexta-feira, 5, no Fazendão, entre os jogadores que não atuaram contra o Flamengo, teve duas novidades: as presenças dos atacantes Júnior Jones Carioca.

Jones, recuperado de um estiramento no músculo posterior da coxa, participou de um treino leve: correu em volta do campo e fez exercícios na sala de musculação. Ainda em recuperação de uma pubalgia e de um incômodo na virilha, Júnior realizou exercícios leves de fundamentos com bola.

Apesar da volta aos treinos, o departamento médico tricolor considera pouco provável que a dupla de atacantes possa atuar no jogo da próxima quarta-feira, 10, contra o Fluminense, em Pituaçu.

Desfalques - Além de Júnior, de Jones e do atacante Souza, que se recupera de uma lesão muscular, o time baiano também jogará contra o tricolor das Laranjeiras sem o meia Kléberson, que recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão.

Com o retorno a Salvador dos jogadores que atuaram no empate sem gols contra o time da Gávea, o elenco do Esquadrão volta ao batente às 9h deste sábado, 6, no Fazendão.

adblock ativo