Jogo no estilo brasileiro, diz Freddy Adu em Salvador

Possível novo contratado do Bahia (ainda não assinou contrato com o clube), o meia norte-americano Freddy Adu já está em Salvador. O jogador de 23 anos chegou no início da manhã desta quinta-feira, 21, no Aeroporto de Salvador em voo direto de Miami para a capital baiana. Para Adu, jogar no Brasil pode ajudar no seu retorno à Seleção Norte-Americana.

"É o meu objetivo (voltar a Seleção). Por isso que eu vim para cá. Acho que meu jogo é mais parecido com o estilo da Liga Brasileira, aqui você tem mais liberdade para jogar. Quero me divertir jogando. Estou muito empolgado".

Sobre o seu novo clube, Adu diz ter pesquisado antes de vir para o Brasil. "Fiz a minha pesquisa. Sei que é duas vezes campeão brasileiro. Já estou familiariazdo. É a primeira vez que venho conhecer um clube antes de assinar com ele. Vou ver a cidade, a comissão técnica. Alguns amigos me falaram muito bem daqui. Mas quero sentir o lugar antes de assinar".

O meia também se revelou como um admirador do futebol brasileiro, citando Neymar e os Ronaldos entre alguns dos seus preferidos. "Conheço Ronaldinho (Gaúcho) e o 'Fenômeno'. Foi um jogador que me inspirou muito quando comecei a jogar, é o meu jogador brasileiro preferido. Hoje eu gosto de Neymar, é muito habilidoso, será bom enfrentá-lo".

Sem jogar desde outubro do ano passado, Adu disse que vinha cuidando da forma. "Estava treinando. Não vinha jogando no Philadelphia porque já tinha decidido que não ia mais jogar lá".

Ao fim da entrevista, Adu foi informado que a torcida do tricolor já tinha lhe dado um apelido, "Adivis". Ao ser explicado do porquê do apelido, mesmo sem entender totalmente a brincadeira, o meia sorriu e disse aprovar a nova alcunha. "Se não for algo negativo, tudo bem, não ligo".

Adu deve ser levado por integrantes da comissão técnica do Bahia para alguns pontos da cidade. O meia deve também passar por exames médicos para, só depois, assinar com o tricolor baiano. Sua contratação está vinculada a ida de Kléberson para o Philadelphia Union.

