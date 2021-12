Jogo do Bahia não terá TV; A TARDE fará lance a lance

O torcedor do Bahia não vai ver na TV fechada o jogo pela Sul-Americana. A Fox Sports confirmou que não vai fazer a transmissão ao vivo da partida do tricolor baiano contra o Atlético Nacional, da Colômbia, nesta quinta-feira, 26, pelas oitavas de finais da Copa Sul-Americana. Mas o internauta poderá acompanhar o lance a lance do jogo, ao vivo, no portal A TARDE.

A transmissão da partida gerou intensa mobilização dos torcedores tricolores pelas redes sociais. O vice-presidente da emissora, Eduardo Zebini, informou que que não haverá possibilidade de exibir a partida devido ao horário agendado pela Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol.

