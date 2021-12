Jogo do Bahia com Sport é transferido para 4 de junho

A greve da Polícia Militar em Pernambuco fez com que a partida entre Bahia e Sport, que aconteceria neste domingo, 18, pela 5ª rodada da Série A, fosse adiada para o dia 4 de junho, uma quarta-feira, às 21h, na Ilha do Retiro. A CBF manteve a nova data mesmo com o fim da paralisação, na noite de quitna-feira, 15.



Com isso, o Esquadrão e o time pernambucano serão os únicos que vão invadir a chamada parada dos clubes para a Copa do Mundo. A folga que será dada para os atletas durante o Mundial também foi adiada. O descanso, que começaria no dia 2, após a partida fora de casa com a Chapecoense, agora iniciará no dia 5. O retorno está mantido para o dia 16 de junho, mas esse planejamento ainda pode mudar. O período, de aproximadamente 11 dias, será descontado das férias de 30 dias que o elenco receberá no final do ano.



Boas notícias



O adiamento do jogo é uma ótima notícia para o departamento médico do Tricolor, que agora terá mais tempo para recuperar os jogadores lesionados de olho na próxima partida, contra o Flamengo, na quarta-feira, em Macaé.



O principal alvo dos médicos é o meia Wilson Pittoni. O paraguaio, que ficou de fora da partida com o América-MG, sofreu um estiramento de grau um no adutor da coxa direita e deve ficar de fora por aproximadamente mais uma semana.



Porém, o Dr. Daniel Araújo, médico do clube, acredita que o tempo de recuperação do meia pode ser menor. "Ele já está em tratamento intensivo. Na segunda vamos fazer outro exame de imagem, e se ele estiver recuperado, podemos até liberá-lo para os jogos da semana que vem", disse, sem dar garantia.



Situação mais tranquila é a do lateral Guilherme Santos e do volante Helder. O primeiro ainda se recupera de dores na coxa esquerda desde o primeiro Ba-Vi das finais do Baianão, enquanto o segundo foi vetado da partida com o Coelho por conta de cansaço muscular. "O Helder já está no período de transição. A intenção é que amanhã (hoje) ele já desça para treinar. O Guilherme também está fazendo a parte física e só vai fazer exame de controle para saber se a lesão está cicatrizada. Como ele é um atleta reincidente, a postura é a gente segurar um pouco mais para liberá-lo", esclareceu o médico Dr. Daniel Araújo.



Quem deve voltar somente contra o Santos, no dia 29, pela 8ª rodada - jogo que ainda não tem local definido, mas deve acontecer em Feira de Santana - é o lateral-direito Roniery, que teve um estiramento de grau um na coxa direita e tem período de recuperação previsto em 15 dias. Outros seis jogadores estão no DM tricolor (veja quadro ao lado).



Copa do Brasil



Sem definir datas, a CBF divulgou ontem a ordem dos confrontos entre Bahia e Corinthians pela 3ª fase do torneio. O jogo de volta terá mando do Tricolor.

