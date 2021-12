Jogo do Bahia com Sport é adiado por causa da greve da PM

A partida entre Bahia e Sport, pelo Brasileirão 2014, marcada para este domingo, 18, às 16h, na Ilha do Retiro, foi adiado pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF) por causa da greve da Polícia Militar de Pernambuco.

O adiamento foi anunciado na conta da Federação no Twitter. Também foi adiado o confronto Náutico e Vasco, que seria realizado no sábado, 17, pela Série B do Brasileirão. As novas datas não foram divulgadas.

