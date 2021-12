Jogo de volta entre Vasco x Bahia é adiado para julho

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na noite desta sexta-feira, 6, que o jogo de volta entre Vasco x Bahia, em São Januário, no Rio de Janeiro, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, não será mais no próximo dia 16 (quarta-feira). A partida foi adiada para dia 16 de julho (segunda-feira).

O motivo da mudança, segundo a Diretoria de Competições da CBF, é por questões de segurança, já que está prevista partida do Clube de Regatas do Flamengo, pela Taça Libertadores, no Maracanã, no mesmo dia. A Polícia Militar (PM-RJ) não permite a realização das duas partidas no mesmo dia na cidade.

Por não haver possibilidade de se adiar ou antecipar Vasco x Bahia em um dia, por conflitos no que se refere ao intervalo regulamentar entre jogos de um mesmo clube, a partida foi transferida para o mês de julho, quando ocorre o embate entre Cruzeiro x Atlético-PR, também pela competição.

