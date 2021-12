"Jogo de seis pontos", diz Gabriel sobre duelo com Fla

Na briga por assegurar a sua vaga na Série A do Campeonato Brasileiro de 2013, o Bahia vai a campo na próxima quinta-feira, 4, contra o Flamengo, no Engenhão.

Assim como o tricolor, o rubro-negro carioca soma 34 pontos ganhos e, em 11º, está uma posição à frente do Bahia somente por ter na conta uma vitória a mais do que o Esquadrão.



Para o meia Gabriel, um eventual triunfo sobre o time da Gávea, poderá significar mais um avanço no Brasileirão para o time baiano, já que os próximos jogos serão também contra concorrentes diretos na tabela de classificação.

"O duelo contra o Flamengo é um jogo de seis pontos. Eles estão na mesma faixa da tabela que a gente. É muito importante vencer essa partida. Além disso, teremos vários confrontos diretos nas próximas rodadas, e um triunfo pode aumentar a moral", projeta o meia.

Ancorado na boa campanha do time baiano no segundo turno, o jovem atleta tricolor garantiu ainda que os jogadores estão fechados em torno do objetivo de seguir com a ascensão na competição.

"Estamos focados. Precisamos dos pontos. Para começar, seria muito importante vencer esse jogo contra o Flamengo. Acho que essa vitória ajudaria muito", finalizou.

