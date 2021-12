"Jogo da minha vida", diz Raul sobre estreia no time titular

O Bahia enfrenta o Corinthians no domingo, às 16h, na Arena Fonte Nova, pelo Brasileirão, na volta do recesso forçado por conta da Copa das Confederações. Um triunfo pode significar para o tricolor, inclusive, a liderança do campeonato, em caso de uma improvável combinação de resultados.

Concreta mesma é a estreia do lateral-esquerdo Raul no time titular. O jogo é cheio de significado para o atleta, que foi eleito o melhor em sua posição no último Baianão.

"Sonhei minha vida toda com esse momento. Tenho conversado com minha família, meus amigos, que esse é o jogo da minha vida. Eu tenho que entrar preparado, eu tenho que dar o meu melhor. Colocar tudo que eu fiz na minha vida nesse jogo, porque tenho certeza que vai contar para o meu futuro".

No Bahia desde o fim do Campeonato Baiano, Raul terá uma chance entre os titulares após entrar no decorrer de três partidas sobre a batuta de Cristovão Borges. Em cada uma delas, fazendo uma função diferente, o que destaca sua versatilidade.

Sergipano dinâmico - O sergipano - quase baiano, segundo ele próprio - não deve ter trabalho para se entrosar com seus companheiros. Se depender do clima de amizade, o time deve jogar por música.

"Apesar do pouco tempo, já estou bem adaptado. O grupo me recebeu muito bem, sou um dos que mais brinca com todos os jogadores e me dei bem com todos eles. Quanto a adaptação, acho que não vai atrapalhar em nada, não", revelou.

Raul também não hesita em listar suas próprias habilidades. Se o jogador colocar o discurso em prática, deve ser a solução de uma posição que está carente no Bahia há algum tempo.

"Sou um jogador dinâmico, que procura marcar bem e forte e sair para o jogo com qualidade. Tenho um bom passe longo e um bom chute de fora da área. Espero com minhas habilidades poder ajudar o Bahia", definiu-se, com segurança.

Respeito e concentração - Raul demonstra conhecimento sobre suas próprias características, mas não se limita a isso. O jogador analisou o Corinthians, adversário que chega com a grife de atual campeão da Libertadores e do Mundial.

"É um adversário difícil. Uma equipe campeã do mundo, vem ganhando praticamente tudo que vem disputando, com jogadores de alto nível. É uma equipe que sabe jogar bem fora e dentro de casa e sabe jogar com pressão".

Apesar do favoritismo da equipe visitante, o lateral não descartou um triunfo do tricolor nos próprios domínios. Pelo contrário. Raul inclusive citou um evento recente como modelo de inspiração para o jogo contra os paulistas.

"Contra o Brasil, a Espanha era favorita, muito se falou, pouca gente acreditou. É o caso da gente. Muita gente não acredita, que a gente pode sair vitorioso, mas cada jogo é uma história. Se a gente entrar concentrado e fazendo o que o professor Cristovão vem treinando, a gente pode sair com a vitória sim. O jogo do Brasil foi o tipo de jogo que te motiva para o resto da semana", finalizou.

