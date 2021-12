Jogo contra Oeste é chance para Adriano se firmar no Bahia

Dos jogadores que entram em campo neste sábado, 11, às 21h, contra o Oeste, na Fonte Nova, um tem um motivo extra para se dedicar ao máximo. Além do propósito coletivo, de fazer o Bahia permanecer no G-4 da Série B, Adriano precisa correr por um objetivo pessoal: renovar o seu contrato com o Tricolor.

O jogador - que chegou ao clube como Adriano 'Apodi' - mas oficialmente não mantém a referência ao colega de posição no nome - foi eleito o melhor lateral direito do último Baiano pelo Vitória da Conquista. Acabou contratado pelo Bahia em maio para um período de experiência: três meses, tempo mínimo de vínculo no futebol profissional.

Apesar das constantes críticas da torcida ao antes titular Tony, Adriano não conseguiu espaço no time. Até a última terça, contra o Paysandu, havia feito quatro jogos sem convencer. O duelo com o Papão mudou isso. Escalado no lugar do colega, machucado, o lateral teve atuação convincente, sobretudo no apoio ao ataque.

A boa fase veio na melhor hora possível. A praticamente um mês do final do vínculo, o atleta terá sua a primeira sequência como titular. "Só penso positivo. Minhas expectativas são as melhores possíveis. Honestamente, tento não pensar muito no contrato para não me atrapalhar. Graças a Deus as coisas começaram a acontecer e estou focado para que melhorem", diz.

Dois mundos

Apesar do pouco tempo de contrato, Adriano conta que a experiência no Bahia mudou sua vida. "É como costumo falar, estou em outro mundo. Só passei antes por clubes pequenos e devo dizer que está fazendo uma diferença muito grande pra mim. Financeiramente nem tanto (risos)... Ainda não ganho tanto assim. Mas estou tirando todo o proveito que posso caso não consiga renovar. E o que ganho agora dá para pelo menos ajudar minha família e pagar algumas continhas", afirma.

"Até minha saída na rua mudou. Hoje, o pessoal me reconhece! O que é bom e é ruim. Perdi minha privacidade um pouco, mas agora estou num clube gigante. Tem os dois lados, né?", reflete o jogador.

Só uma coisa não mudou, apesar da vontade do jogador e do próprio clube. Mesmo com o esforço de ambos, o apelido com o qual ficou famoso no futebol continua perseguindo Adriano: "Cara, na rua não tem jeito, todo mundo me chama de Apodi mesmo (risos)... Aqui no time a galera se atrapalha legal. Me chama de Apodi Adriano, é diferente (risos)", brinca o lateral. "Mas não ligo, não, quem disse? Fica a critério da galera".

Adriano não será o único remanescente do time que venceu o Papão por 2 a 0. Mesmo com os retornos de Pittoni e Souza, que cumpriram suspensão, Yuri e Gustavo Blanco devem ser titulares. O atacante Jacó e o meia Eduardo também parecem ter ganhado a vaga. O atacante Maxi é dúvida, pois não treinou nos últimos dois dias, com dores no quadril. Léo Gamalho, com trauma num pé, e Willians Santana, gripado, estão fora.

