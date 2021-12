Jogo contra o Inter terá promoção com camisa do gol 1000

O Bahia fará uma promoção para os torcedores que forem para o jogo desta quinta-feira, 19, às 21 horas, contra o Internacional, na Arena Fonte Nova.





Como o Esquadrão está há apenas um gol de atingir a marca de mil gols em campeonatos brasileiros, serão distribuídas três camisas promocionais do Bahia com o número 1000, em homenagem ao feito, caso o tricolor baiano marque gol na partida contra o rival gaúcho.

Duas delas serão sorteadas por meio de um bolão no site da Arena Fonte Nova. Quem acertar o autor do gol participa do sorteio. Além da camisa, o sorteado também ganhará dois pares de ingresso para o jogo contra o Vasco, no dia 29.

Outra camisa com o número 1000 será distribuído por meio de uma promoção a ser feita pelo locutor da Arena Fonte Nova durante a partida contra o Inter.

Segundo a assessoria do Bahia, o autor do gol 1000 também deve atuar na partida seguinte com a camisa especial.

Números - Com os dois gols marcados ante o Coritiba, no empate por 2 a 2, fora de casa, o Bahia alcançou a marca de 999 gols em 885 partidas da elite da liga nacional. Na média, são 0,8 gols marcados por jogo.

Nesta contagem de duelos, são 299 triunfos tricolores, 282 empates e 304 derrotas. O maior goleador tricolor na Série A é o armador Douglas, tendo balançado a rede 34 vezes. Ele é seguido pelo centroavante Nonato, com 31 tentos, e Beijoca, com 26. (leia relação dos artilheiros acima).

O primeiro jogador a registrar um gol pelo Bahia em torneios nacionais foi Alencar, em 1959, quando abriu o placar da goleada por 5 a 0 sobre o CSA, em Maceió (Alagoas).

Na história dos Brasileiros, o tricolor anota artilheiros em duas edições. No campeonato de 1959, Léo Briglia dominou o quesito, com oito gols marcados. Trinta e um anos depois, em 1990, foi a vez de Charles assumir a chuteira de ouro, com 11 tentos com a camisa do Bahia.

Por outro lado, apesar dos bons números no ataque, o Esquadrão não apresenta uma defesa tão sólida em suas 41 participações no Brasileirão (ficou de fora de 13 edições, em 54 anos). Em 885 partidas até aqui, o Bahia já levou 1.068 gols. Só no Brasileirão de 2013 foram 28 gols sofridos.

adblock ativo