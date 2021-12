Jogo comemorativo entre Bahia e Inter é adiado

O jogo comemorativo dos 25 do bicampeonato brasileiro do Bahia, contra o Internacional, foi adiado para janeiro de 2014. Inicialmente, a partida estava marcada para domingo, 22, na Arena Fonte Nova.

O motivo, segundo o ex-jogador Zé Carlos, organizador do evento, foi a dificuldade de conciliar a agenda dos atletas daquela decisão, às vésperas do Natal, além da proximidade com o show da cantora Ivete Sangalo, realizado no último sábado.

A reedição da final de 88 terá transmissão pelo canal Esporte Interativo.

