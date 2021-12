Jogo Bahia x Santos tem confusão na entrada de torcedores

Uma grande confusão na entrada dos torcedores marcou a partida de quinta-feira, 29, em Feira de Santana. Segundo a Polícia Militar, o tumulto teria sido causado pelo arrombamento de um portão, causado por torcedores que não conseguiram comprar ingressos.



Até pouco mais da metade do primeiro tempo ainda havia uma enorme fila do lado de fora do Joia da Princesa. A área por onde entravam os torcedores ficou rapidamente superlotada e muitas pessoas, inclusive crianças, passaram a ser esmagadas contra a grade que separa o campo da arquibancada.



Desesperados, pais, com ajuda de policiais, fizeram seus filhos pular o alambrado para escapar da situação. Houve muita gritaria e alguns meninos choraram de pavor ao perigo. Somente após mais de 30 minutos de confusão a polícia agiu e liberou parte da área reservada aos torcedores do Santos para que a torcida do Bahia pudesse ser dispersada.



Major Carvalho, comandante da PM, disse no intervalo: "O número de expectadores proporcionou isso. A emoção deles de querer estar perto do campo. Mas, graças a Deus, ocorreu tudo tranquilo e ninguém se machucou".



