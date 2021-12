Jogo Bahia e Nacional de Medellín é confirmado para às 19h30

A partida entre Bahia e Atlético Nacional, de Medellín (COL), válida pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, na Arena Fonte Nova, foi confirmada para às 19h30, horário de Salvador (20h30, horário de Brasília).

O confronto estava agendado previamente para às 19h30 no horário de Brasília, mas como a Região Nordeste não aderiu ao horário de verão, o duelo seria antecipado em uma hora. No entanto, o Esquadrão divulgou nesta segunda-feira, 21, que a Comenbol confirmou que a partida será, de fato, às 19h30, horário de Salvador.

O torcedor ainda pode comprar os ingressos na loja Ticketmix dos shoppings Iguatemi, Paralela e Salvador até a quarta-feira, 23. A partir desta terça, 22, os bilhetes podem ser encontrados nos guichês da Arena Fonte Nova.

O Bahia precisa vencer por dois gols ou mais de diferença para garantir a classificação. Caso o placar de 1 a 0 se repita a favor do tricolor, a decisão da vaga será nos pênaltis. O vencedor do duelo encara São Paulo ou Universidad Católica, do Chile, nas quartas de final.

