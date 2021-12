Jogadores firmaram pacto para mudar postura fora de casa, diz Léo

“Vai mudar”. O lateral-esquerdo Léo prometeu, nesta quarta-feira, 16, que a postura do time contra o Palmeiras, no sábado, 19, às 21h, no Allianz Parque, não será a mesma que o torcedor viu contra Internacional e Sport — as duas partidas do Esquadrão fora de casa nesta Série A. Segundo o jogador, o elenco do Esquadrão conversou e “se cobrou” um comportamento diferente quando jogar longe de Salvador.

A insatisfação do torcedor — e, como disse Léo, do elenco — vai além dos números. Afinal, contra o Inter, por exemplo, o tricolor deu o mesmo número de chutes que o Colorado na direção do gol: quatro. A questão é a maneira acuada com que o time se portou em muitos momentos, chamando demais o adversário ao seu campo e pagando alto preço por isso.

O lateral lembrou que já foi questionado outra vez este ano sobre a ineficiência da equipe fora de casa e que chegou a hora de viver um novo momento. “Eu falei que a gente iria estar conversando sobre isso. Acho que é mais comportamento, mesmo. Mais a postura. A torcida também está pedindo isso, está cobrando isso. E acho que [a reação] vai começar agora contra o Palmeiras”, falou.

“Vai mudar. A gente conversa sobre isso. A gente sabe como é difícil pontuar no Brasileiro, e possíveis campeões não vencem só em casa. Tem que vencer fora também, e para isso tem que se impor, tem que querer um algo a mais. E é isso que a gente está se cobrando esta semana”, completou Léo.

Desafio

Esta espécie de pacto por uma postura mais firme fora de casa será colocada em prática logo contra o Palmeiras, quinto colocado do Brasileirão e clube com maior investimento do Brasil. Ainda assim, o alviverde vive um momento de tensão, graças à pressão da torcida após a derrota para o rival Corinthians no clássico do último domingo.

Aproveitando-se de uma rara semana livre de jogos — o que só vai acontecer novamente no intervalo da Copa do Mundo —, o técnico Guto Ferreira fez um treinamento tático na tarde desta quarta já pensando no que vai encontrar na partida de sábado. A equipe terá três desfalques certos: o meia Allione, cujos direitos federativos pertencem ao Palmeiras, que exige a ausência do atleta em jogos contra o clube, além dos lesionados Rodrigo Becão e Marco Antônio.

Tanto o zagueiro quanto o meio-campista fizeram fisioterapia e, depois, musculação. O volante Elton, que sofreu um trauma na cabeça contra o São Paulo e ainda não tirou os pontos da testa, mais uma vez não pôde treinar.

