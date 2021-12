Jogadores do Bahia trocam empurrões durante treino

No primeiro treino de todo o grupo com bola, sob o comando de Charles Fabian, os jogadores do Bahia já mostraram que querem mudar o atual panorama do time na Série B. Porém, a cobrança desta sexta-feira, 9, gerou um mal estar entre o gigante zagueiro Jailton e o pequeno atacante Maxi Biancucchi.

A troca de empurrões aconteceu após Jailton cobrar mais empenho do argentino. "Maxi, todo dia é isso, você não se esforça?", disparou Jailton. O atacante não gostou e, ousado, partiu para cima. A turma do 'deixa disso' chegou e acabou o perrengue.

"Sempre quando há uma troca de treinador é uma motivação para quem estava esquecido. Um recomeço. Todo mundo treina mais forte, chega mais duro. Isso quem ganha é o Bahia. Estamos precisando jogar mais duro mesmo, melhorar essa pegada, que com certeza vai fazer a diferença. Chegar mais firme que vamos fazer grandes oito jogos pela frente. Estamos retomando a confiança. Acredito que vai dar muito certo, se Deus quiser", afirmou o atacante Roger.

Titulares seguem 'escondidos'

No treino pela manhã, Charles comandou atividade em campo reduzido com atenção às jogadas pelas laterais. Todo o elenco treinou, em quatro times de sete jogadores cada um, com as novidades Juninho (meia) e Zeca (atacante), ambos do time sub-20. Não houve qualquer esboço de quem ele quer usar como titular.

O zagueiro Gustavo, que deixou o campo contra o Paysandu com dor na coxa direita, sofreu apenas uma leve contratura e deve voltar após o feriado. O atacante Zé Roberto não trabalhou pela manhã devido a uma lombalgia. O lateral Ávine fez um leve recondicionamento, e o ala direito Cicinho ficou na academia, recuperando-se de lesão na coxa direita.

*Colaborou Vitor Villar

