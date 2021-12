Jogadores do Bahia tentam 'virar a chave' para encarar Vasco

O Bahia joga no domingo, 21, contra o Vasco pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Compromisso importante, mas todo o movimento em Salvador se dá por conta de uma outra partida.

Esgotaram-se nesta sexta-feira, 19, quase todos os ingressos para o jogo de volta da final da Copa do Nordeste, diante do Sport, que acontecerá na Fonte Nova na próxima quarta, 24. O ‘quase’ foi usado porque, para atrair associados, o clube separou 850 entradas para quem se tornasse um novo sócio do tipo Acesso Garantido.

Isso fez com que a Central de Atendimento ao Sócio (CAS) – localizada no Shopping Capemi – fosse tomada por tricolores, que formaram enorme fila na intenção de assegurar presença na decisão regional. “O movimento de hoje só se compara ao dia em que foi lançado o plano de sócios, em setembro de 2015. Mas naquela época a gente tinha uma estrutura bem menor”, lembrou o gerente da CAS, Rafael Ribeiro.

Segundo ele, havia tanta gente que a direção do shopping solicitou que o atendimento fosse paralisado antes do previsto. “Mas a gente criou um mecanismo de senhas para priorizar quem estava aqui e teve de voltar para casa”, pontuou Ribeiro. A CAS abre neste sábado das 9h às 16h.

Das 850 vagas, 278 foram ocupadas nesta sexta. O grande número de novas adesões, somando as 302 de quinta-feira, fez com que o Bahia ocupasse o topo no ranking dos clubes que mais ganharam sócios nesta semana. Até a tarde desta sexta, o levantamento do site Histórico Futebol Melhor mostrava o Tricolor com 774 novos associados, contra 515 do Corinthians, o segundo colocado. No ranking do dia, o Esquadrão também liderava, com 256, seguido pelo Avaí (228).

Para o confronto, a Fonte Nova disponibilizou 42.516 ingressos. Ou seja, será impossível bater o recorde de público em jogos entre clubes na nova Fonte (44.042 pagantes, contra o Bragantino, na Série B do ano passado). A explicação é que, naquela partida, por não ter havido procura de torcedores visitantes, foi necessário que menos lugares fossem bloqueados por segurança.

Em meio a essa euforia, como fica a motivação dos jogadores para domingo? Pouco antes do embarque para o Rio, o lateral Armero, que não atuou na última quarta porque estava suspenso, garantiu foco momentâneo no Brasileiro: “Os dois torneios que estamos disputando são muito importantes. Só depois vamos voltar a pensar no Sport”.

Além de Armero, o volante Edson é outro a retornar após ficar fora em Recife. Já o meia Régis e o zagueiro Lucas Fonseca serão poupados visando ao embate decisivo na Fonte.

Zé no Tigre

O Bahia renovou contrato com o atacante Zé Roberto até o final do ano. O jogador, que estava no Mirassol, será emprestado ao Criciúma pelo mesmo período.

