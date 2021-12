Jogadores do Bahia retornam aos treinamentos nesta 2ª

Após dois dias de folga, o elenco tricolor se representa nesta segunda-feira, 11, às 9h, no Fazendão. Sem competições à vista - o clube volta a campo apenas no dia 20 de março pelas quartas de final do Campeonato Baiano -, o Bahia dá ênfase aos treinos aeróbicos e táticos.

Ao menos, um alento para o ostracismo de mais de 40 dias. De acordo com a assessoria do clube, o clube já não está mais em dívida com os jogadores. Os dois meses de salários, então em abertos, foram quitados desde a última quinta. O atraso havia gerado indisposição e se tornou de conhecimento publico após o atacante Souza, em entrevista, expor o drama.

Se não bastasse, na última sexta, 8, por meio de uma rede social, o volante Fabinho, que defendeu o Tricolor nas últimas duas temporadas, também resolveu criticar a demora do pagamento dos salários.

Numa foto postada pelo meia Lulinha, que também atuou pelo Bahia até o ano passado e acertou com o Ceará, Fabinho soltou o verbo. "O duro é sair com um frango ao invés dos salários, premiações e benefícios que tem direito! Mas Deus é justo. Nada como a justiça e a paciência", escreveu.

Segundo o clube, o ex-tricolor também já recebeu o montante que cobrava. Por telefone, Fabinho não quis falar, tampouco confirmou se, realmente, teve os vencimentos pagos. Limitou-se a dizer que "o assunto está nas mãos de seu advogado".

