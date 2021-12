Jogadores do Bahia pedem desculpa aos torcedores

Os jogadores do Bahia mal desembarcaram em Salvador na manhã deste domingo, 15, e já fizeram um pronunciamento, no Fazendão, para a torcida tricolor, revoltada após a derrota para o Boa por 3 a 0, no sábado, 14, que impediu o tricolor de buscar o acesso à Série A.

Todos os 20 jogadores do elenco que participou do jogo estiveram presente. "Quero usar poucas palavras para expressar minha tristeza e a vergonha imensa que estou sentindo. É uma ferida que ficará comigo pelo resto da carreira", disse Kieza.

Tiago Real se disse envergonhado pelo fracasso. "Por isso, neste momento, peço que tenham cuidado com os meninos da base e nos culpem, os jogadores mais experientes. Não estou aqui para defender ou ficar lambendo ninguém. Mas eu nunca vi um presidente fazer o que Marcelo [Sant´anna] realizou neste ano. Em nenhum outro clube vi algo igual", falou.

Maxi Biancucchi também se pronunciou. "Nós somos os principais culpados. Sabemos da cobrança em cima da diretoria, mas eles realizaram um excelente trabalho. A responsabilidade é toda nossa e estamos chateados por isso", disse.

