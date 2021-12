O Bahia fará uma ação para homenagear os povos indígenas no mês de abril. As camisas dos jogos de quinta-feira e domingo, 17 e 21, contra Londrina e Bahia de Feira, respectivamente, terão os nomes de guerreiros e guerreiras indígenas do passado e do presente da história do país.

Na partida contra o Londrina, válida pela Copa do Brasil, a camisa tricolor estampará nomes que marcaram a história, como Ajuricaba, Dadá, Caboclo Marcelino, Mané Garrincha e Vitorino Condá. Para o domingo, na final do Campeonato Baiano, as homenagens estão relacionadas aos tempos atuais, incluindo Armando Apako, Ceiça Pitaguary, Gersem Baniwa, Maroto Kaimbé, Lázaro Kiriri, entre outros.

Nesta terça-feira, 16, o clube publicou em suas redes sociais um filme em que 12 pataxós reivindicam a demarcação de terras indígenas (veja abaixo). As homenagens a personagens da história do país acontecem desde o ano passado, com nomes da Consciência Negra, e, este ano, do Carnaval da Bahia.

Da Redação | Foto: Divulgação | EC Bahia Jogadores do Bahia homenageiam povos indígenas com nomes nas camisas

