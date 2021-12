Jogadores do Bahia fazem festa após o título; assista a vídeo

Ao som da banda Psirico, os jogadores do Bahia fizeram a festa ainda no gramado da Arena Fonte Nova, na noite desta quarta-feira, 24, após o título da Copa do Nordeste diante do Sport. A comemoração teve direito a Armero dando show no palco. Assista a vídeo!

