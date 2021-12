Jogadores do Bahia comemoram importante passo contra degola

Nenhum dos jogadores do Bahia escondia a euforia após o triunfo sobre a Portuguesa por 1 a 0 fora de casa. Por isso, correram para fazer a festa com os mais de mil tricolores que lotaram a parte destinada a eles no Canindé. E não era para menos. Para cada um deles, o triunfo sobre a Portuguesa representou um passo decisivo para o time se manter na elite do futebol brasileiro.

"O Bahia é isso: raça e determinação. Fomos lutadores e merecemos a vitória. Esses três pontos vão ser decisivos na nossa luta em manter o clube na Série A. Não tem nada definido, mas demos um passo muito importante para acabar com este sufoco", disse o zagueiro e capitão Titi. Souza, autor do gol, concordou. "Este foi um passo importante, mas não podemos relaxar e achar que já tem alguma coisa definida. Temos que manter a garra que mostramos hoje (ontem) contra o Cruzeiro. Podem ter certeza que vamos lá em Minas buscar os três pontos", declarou o artilheiro.

Quanto ao gol decisivo, Souza disse: "Eu havia perdido um gol feito minutos antes. Sabia que não podia perder de novo. Tive uma chance quando Dida deu o rebote no chute do Diones e tive que cumprir com minha obrigação".

Porém, o segredo do tento do Esquadrão veio nas palavras de Hélder. "Falei com o Diones no intervalo: quando tiver a oportunidade, chuta de longe. No 2º tempo, o vento estará a nosso favor", declarou o meia, outros dos visivelmente empolgados com a vitória sobre a Portuguesa. "Nestas últimas cinco rodadas, tínhamos decidido zerar tudo. Combinamos: 'é um outro campeonato. Vamos em busca de cinco vitórias'. Já conseguimos uma. Agora, vamos em busca das outras quatro", emendou.

Também eufórico, Lucas Fonseca, que ganhou uma chance ontem na equipe devido à contusão de Danny Morais, chegava a ser quase poético em suas declarações ao falar do importante triunfo. " O Bahia é isso: união, luta e trabalho. Lutamos até o fim para conseguir a vitória. Vamos seguir juntos, de mãos dadas, para livrar o Bahia do rebaixamento", garantiu.

