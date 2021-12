Jogadores do Bahia cobram premiação do Baianão

O Bahia não vive um bom momento extra-campo. Na terça-feira, 8, oito jogadores se reuniram com membros da diretoria para cobrar valores referentes à premiação pelo título do Campeonato Baiano deste ano.

A reinvindicação dos jogadores aconteceu dias após a venda do meia Talisca ao Benfica. O atraso do pagamento foi confirmado pelo diretor de futebol Ocimar Bolicenho, que esclareceu a situação financeira para os atletas. "Aos jogadores foi dada toda a posição do Bahia em termos financeiros e toda a tranquilidade de que tudo será cumprido", afirmou.

O goleiro Douglas Pires, com dores na coxa, é dúvida para o jogo contra o São Paulo. Sem poder contar com Lomba e Omar, Marquinhos Santos escalou Guido na posição no treino de terça.

