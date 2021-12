Jogadores 'dispensados' podem ganhar nova chance com Borges

No auge da crise do Bahia, após a goleada sofrida por sete a três para o Vitória, a diretoria do tricolor baiano tomou uma atitude radical, anunciando a dispensa de 14 jogadores do elenco.

Mas o novo treinador do clube, Cristóvão Borges, pretende reavaliar alguns destes atletas. Um deles, o atacante Ryder, deve ser titular na estreia do Esquadrão na Série A neste domingo, 26, às 16h, contra o Criciúma, fora de casa.

"O Bahia viveu momentos difíceis, muito conturbados e precisava tomar atitudes em um momento de grande pressão. Por causa disso, a gente pode fazer alguma reavaliações sim, se demostrar condições de jogar na equipe".

