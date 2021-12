Jogador, técnico e presidente destacam importância do título

Depois do troféu erguido pelo capitão Titi, os jogadores do Bahia trataram de dar a primeira volta olímpica da nova Fonte Nova. Sim, já que o título do ano passado foi conquistado de fato em Pituaçu.

Um dos mais exaltados era Kieza, que terminou como artilheiro da competição, com oito gols. Vestido com a camisa da Bamor e carregando a chuteira de ouro, o atacante não conseguia parar quieto. "Esse título será inesquecível. Estou muito feliz também por ter conseguido me resgatar, já que o ano passado foi muito ruim e agora voltei ao futebol que sei jogar", disse ele.

Comemorando seu primeiro título pelo Tricolor, o técnico Sérgio Soares destacou a boa campanha no torneio. "O título veio para coroar todo o trabalho feito nesses quatro meses, de mudança de atitude, de um time que procurar propor o jogo", disse. "A gente precisava de um título. Infelizmente na quarta não conseguimos, mas hoje (ontem) fomos felizes. Isso mostra que o trabalho está no caminho correto", completou.

Outro que comemorou o primeiro título no Esquadrão foi o presidente Marcelo Sant'Ana. "Acredito que é o início de uma trajetória na qual a gente espera mudar muita coisa. Acredito que é cedo para avaliação, mas a gente tem visto a torcida acompanhar o time, o resgate da autoestima, de recuperar aos poucos a credibilidade. Acredito que isso é, de certa forma, até mais importante que o título", lembrou. "Vamos passo a passo. A Copa do Nordeste foi um, o baiano um passo seguinte, e assim vamos reconstruindo o clube".

<GALERIA ID=20020/>

adblock ativo