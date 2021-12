Jogador Kieza é punido e leva gancho de três jogos

Após ter protagonizado atos que resultaram em sua expulsão no clássico Ba-Vi, na Arena Fonte Nova, agora o atacante do Bahia, Kieza, se vê mais uma vez na berlinda. O jogador foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com três jogos de suspensão, em julgamento realizado nesta sexta-feira, 23.

Inicialmente, o jogador ficaria de fora das próximas duas partidas do Bahia (contra o Botafogo e o Santa Cruz), jogos importantes e contra equipes que estão na briga direta pelo acesso. Além disso, o Bahia foi punido no valor de R$ 25 mil, pela confusão que ocorreu entre torcedores no Lounge da Arena Fonte Nova, também no clássico.

O atacante de 25 anos foi punido da seguinte maneira: dois jogos por ter retardado o início do jogo; e um por ter desrespeitado o árbitro. O jurídico do Esquadrão prometeu entrar com recurso na segunda-feira, 26, pedindo um efeito suspensivo da pena. Caso o Tricolor consiga, Kieza poderá disputar normalmente as partidas até que seja julgado novamente, desta vez pelo Pleno do STJD.

A próxima reunião do Pleno só deve acontecer na segunda quinzena de novembro. Sendo assim, caso a pena de mais dois jogos de suspensão seja mantida. K-9 desfalcaria o Bahia apenas nas duas últimas rodadas da Série B, contra Náutico, fora de casa, e contra o Atlético-GO, na Fonte Nova.

O caso

Kieza no clássico Ba-Vi, cometeu duas infrações durante a partida que resultaram na sua expulsão. O primeiro por ter tirado a camisa na comemoração do único gol do Bahia na partida, e, o segundo por ter utilizado o braço para dominar a bola em um lance de ataque.

Após a expulsão, o jogador permaneceu em campo, resistindo para sair. Em seguida, e depois do término da primeira etapa, o jogador retornou para o gramado e voltou a enfrentar a equipe de arbitragem proferindo a seguinte frase. "Eu posso até ter dominado a bola com a mão, mas você me tirar do jogo é sacanagem", é o que diz na súmula da partida, apontada pelo árbitro Leandro Pedro Vuaden.

Confusão no camarote

O Lounge Premium, área vip da Arena Fonte Nova, foi palco de uma confusão generalizada entre torcedores do Bahia. Com troca de agressões, a Polícia Militar teve que intervir para garantir a ordem no local.

*Colaborou Vitor Villar

