Jogador do sub-20 do Bahia é baleado em Lauro de Freitas

O atleta, Lucas Nascimento Santos, 18 anos, atacante do elenco sub-20 do Bahia, foi baleado na perna, próximo ao joelho, na noite deste sábado, 16, no bairro de Itinga. Segundo informações da asessoria do clube, o disparo não foi direcionado a Lucas, que foi atingido por acidente.

Em nota oficial, emitida pelo Bahia na manhã deste domingo, 17, foi informado que Lucas está no Hospital Jorge Valente, acompanhado por médico e assistente social do clube.

No comunicado, o tricolor explica que o atleta passou por um procedimento cirúrgico e continua internado em observação para acompanhamento da melhora do atleta.

Confira a nota na íntegra:

"O Esporte Clube Bahia vem a público lamentar o incidente ocorrido na noite deste sábado (16) envolvendo o atleta Lucas Nascimento Santos, mais uma vítima da violência urbana.

Ele, que é atacante e acaba de subir para o elenco sub-20, foi baleado na perna, próximo ao joelho, no bairro de Itinga. Lucas está no Hospital Jorge Valente, acompanhado por médico e assistente social do clube.

Nesta madrugada, passou por um procedimento cirúrgico e continua internado em observação para acompanhamento da evolução do quadro clínico.Em oração por uma rápida melhora, diretoria, funcionários e demais atletas mandam vibrações positivas para Lucas e seus amigos e familiares.".

adblock ativo